中国期市：期交所上调动力煤和焦煤等交易手续费标准，抑制交易过热

路透北京11月8日 - 在中国上海期货交易所上调螺纹钢期货手续费之后，郑州商品交易所和大连商品交易所周二亦接连出台上调交易手续费标准的政策，以抑制交易过热，涉及品种包括动力煤、玻璃、甲醇、焦煤和焦炭。

郑商所和大商所网站分别刊登新闻稿称，郑商所将自今日晚盘起调升动力煤、玻璃和甲醇品种交易手续费标准，大商所亦调升焦炭、焦煤品种涨跌停板、保证金和交易手续费收取标准。

“交易所将采取有效措施，加强市场监管，抑制交易过热，打击违法违规交易行为，防止市场价格操纵，保障市场平稳运行。”大商所新闻稿指出。

上海期交所周二稍早称，自9日（周三）起将螺纹钢1701合约SRBF7日内平今仓交易手续费从万分之一调升至万分之二；自周三起天然橡胶1701合约SNRF7日内平今仓交易手续费从成交金额的万分之零点四五调整为成交金额的万分之一。

郑商所称，自今晚夜盘起，玻璃期货日内平今仓交易手续费标准按12元人民币/手计收；动力煤品种日内先开仓后平仓的平仓交易手续费标准按30元/手计收，自11日（周五）晚夜盘交易时起，若某客户当日在动力煤单一合约交易量超过8,000手，且日内平今仓交易量超过2,000手，对该客户该合约当日交易手续费加收30元/手。

周二晚夜盘交易时起，甲醇品种交易手续费标准亦由1.4元/手调整为2元/手，对日内平今仓交易，甲醇品种按6元/手计收；对非日内平今仓交易，甲醇品种按2元/手计收。

大商所则指出，自周二结算时起，焦炭、焦煤品种最低交易保证金标准提高至11%，涨跌停板幅度调整至9%。自今晚夜盘交易小节时起，焦炭和焦煤品种非日内交易手续费标准由成交金额的万分之0.6提高至万分之1.2，日内交易手续费标准维持成交金额的万分之7.2不变。

郑商所此前宣布，10月31日晚夜盘交易时起，动力煤品种日内平今仓交易手续费标准调整为24元/手，非日内平今仓交易手续费标准维持不变。10月26日晚夜盘交易时起，对日内平今仓交易，玻璃品种按6元/手计收；对非当日平今仓交易，玻璃品种按3元/手计收。（完）

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以及大商所网站(here) (发稿 李文科; 审校 张喜良)