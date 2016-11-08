版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 13:44 BJT

新兴汇市：希拉里胜选希望给亚币带来谨慎支撑，人民币触及一周新低

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            104.38    104.46   +0.08  +15.25    120.30
    坡元            1.3895    1.3894   -0.01   +2.02    1.4175
    台币          31.496    31.519   +0.07   +4.98    33.066
    韩元           1134.80   1143.10   +0.73   +3.54   1174.95
    泰铢             34.94     35.00   +0.17   +3.09     36.02
    菲律宾披索       48.62     48.59   -0.06   -3.53     46.90
    印尼卢比      13080.00  13086.00   +0.05   +5.39  13785.00
    印度卢比       66.70     66.74   +0.06   -0.82     66.15
    马币            4.2020    4.2070   +0.12   +2.09    4.2900
    人民币          6.7777    6.7769   -0.01   -4.21    6.4921
  * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。 (完)
   
        
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译/审校 王颖/王兴亚/李爽/张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐