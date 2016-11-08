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货币新闻 | 2016年 11月 8日 星期二 14:25 BJT

国际油市：美国总统大选前油价持稳，中国数据疲弱带来压力

“投资人回头加码能源领域，”澳新银行称。

中国周二公布的石油数据表现疲软，由先前较高水准回落。

“中国石油进口...在10月小幅下跌，但(同比)仍在较高水位，”澳新银行在周二公布数据后称。

中国10月石油进口量为每日678万桶，较上月减少12.9%，为今年以来最低纪录之一。

中国油品出口较上年同期跳增24%，因中国油品产量超出自身所能消化。

市场持续质疑产油国是否能够对减产计划达成共识，令油价受到压抑。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/蔡美珍；审校 高琦/张若琪)

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