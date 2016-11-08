国际油市：美国总统大选前油价持稳，中国数据疲弱带来压力

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“投资人回头加码能源领域，”澳新银行称。
中国周二公布的石油数据表现疲软，由先前较高水准回落。
“中国石油进口...在10月小幅下跌，但(同比)仍在较高水位，”澳新银行在周二公布数据后称。
中国10月石油进口量为每日678万桶，较上月减少12.9%，为今年以来最低纪录之一。
中国油品出口较上年同期跳增24%，因中国油品产量超出自身所能消化。
市场持续质疑产油国是否能够对减产计划达成共识，令油价受到压抑。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/蔡美珍；审校 高琦/张若琪)
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美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。