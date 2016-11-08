版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 14:28 BJT

日本股市：日经指数震荡收平，投资者在美国大选前夕保持谨慎

距离美国大选日还有数个小时，路透/益普索的“States of the Nation”民调工具显示，希拉里击败特朗普的可能性高达90%。

但部分“摇摆州”的选情仍难分伯仲。

日本东证股价指数(TOPIX) 收高0.1%，报1,363.49，JPX日经400指数 也上涨0.1%，报12,218.25。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐