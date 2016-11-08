澳洲股市：略微收高，材料类股上涨抵消金融股拖累效应

路透11月8日 - 澳洲股市周二略微收高，材料类股上涨抵消了金融股下跌的影响。投资者对美国民主党总统候选人希拉里将赢得大选持谨慎乐观态度。

指标S&P/ASX 200指数 缩减稍早涨幅，收升0.13%报5,257.8点。

“市场认为希拉里赢得大选的可能性更大，但存在不确定性，如果特朗普获胜，将会有一波巨大的撤离风险资产走势，”CMC Markets市场分析师Ric Spooner表示。

必和必拓 涨2.6%，对指标股指和金属类股指数起到主要拉动作用。

金融类股带来的拖累最大。澳洲联邦银行 和西太平洋银行(Westpac Bank) 分别跌0.6%和0.8%。(完)