台湾债市：105/11R券殖利率创逾一周高位，因标售利率明显高于预期

* 105/11R标售利率明显高于预期，殖利率收创逾一周高位 * 30年新券105/14出现逢高买盘，寿险对长券需求出现变化 * 明日105/11R发行前交易殖利率区间在0.970-1.030% 路透台北11月8日 - 台湾指标10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周二第四日收高，创 逾一周高位。交易员表示，因105/11R得标利率达1.018%，较预估区间0.955-0.975%明显为高。 交易员认为，105/11R得标利率高的令人意外，这显示市场深切期待的实质买盘态度偏向消极。不过今天1 05/11R发行前交易殖利率反映标售不佳而弹升的同时，其他年期券并未出现失望性卖压，30年新券105/14也隐 隐出现逢高承接买盘。 〞我是蛮惊讶的，标的这么高。〞一大型票券商交易主管说。 不过另一在标售前即认为债市大金主邮局不会积极下标的公股行库主管称，现在的市场氛围就是大家都在 等殖利率高点出现， 〞你若是行库会接吗？〞 一大型银行主管也认为，美联储年底即将升息，在升息循环启动下，台湾央行未来也不可能再降息。公债 殖利率后市还有高点可期，不用急。 台湾央行周二表示，财政部委托标售的105/11R得标利率1.018%%，高于市场预估的0.955-0.975%。得标比 重方面，105/11R公债银行业得标比重43.83%、证券业46.83%、票券业2.67%、保险业6.67%。 今日105/11R发行前交易日利率弹4.89基点收报1.0149%，前高为10月28日的1.0200%。 **30年券有买盘** 虽然105/11R标售不佳，不过交易商指出，30年新券105/14 逢高有见到买盘，很可能是寿险 在吸纳筹码。 大型票券商交易主管称，今日105/14走势与前几天不同，发行前交易殖利率不但没被一路打上去，反而有 看到买盘追价的影子。评估买盘除来自追求绝对报酬率的大型银行外，也有不具交易商资格的寿险，委托证券 商于盘后转手。 另一大型公股银行交易主管表示，由于金管会规范利变型保单的利率上限，寿险业者今年底应该会调降宣 告利率，这让殖利率近期明显弹升的长券变得可口。 〞我认为这次30年券，寿险会拿走四成。〞他说。 由于长端吸引力显现，交易商认为，纵然105/11R标售不佳，但曲线长端只要不飘移，中短端也弹不到哪 去，此时反而应该考虑开始酌量建立部位。 交易员预估，明天105/11增额券发行前交易殖利率区间在0.970-1.030%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 105/11R +4.89 1.0149 0.9680-1.0150 104.0 30 105/14 +0.50 1.7600 1.7550-1.7650* 4.0 *表创该券交易以来殖利率高位 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.9800% 5 105/13 0.7150% 3 105/1 0.5200% 2 105/12 0.4800% (完) (记者 董永年；审校 杨淑祯)