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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 15:04 BJT

《汇市简讯》美元/离岸人民币多仓缩减，等候美国总统大选结果

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* 美元/离岸人民币持稳，获上升趋势通道支撑，盘初曾下滑

* 若收在6.7868上方，波林格区间上升趋势通道完好，最新报6.7897

* 交易商称美国大选结果出炉前，美元多仓缩减

* 路透调查：人民币看跌押注创近10个月高位，美升息预期打击亚币人气

* 亚洲时段普遍做多美元/离岸人民币，其次是做多美元/坡元

* 若希拉里胜选料利好风险资产，利空美元/人民币

(完)

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