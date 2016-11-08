日股业绩：丰田汽车第二营业利润大跌43%，持续受日圆走强拖累

7-9月期间，丰田汽车的营业利润为4,746亿日圆(45.5亿美元)，上年同期为8,274亿日圆。

这与汤森路透I/B/E/S对12名分析师的调查结果大致一致，他们预计第二季营业利润为4,762.6亿日圆。

丰田汽车将全年的日圆兑美元及日圆兑欧元汇率预估调整为103日圆和114日圆，之前的预估分别为102和113。该公司将全年营业利润预估从1.6万亿日圆上调至1.7万亿日圆。(完)