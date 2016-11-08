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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 14:56 BJT

日股业绩：丰田汽车第二营业利润大跌43%，持续受日圆走强拖累

路透东京11月8日 - 日本最大车商丰田汽车 周二公布，第二季营业利润下降43%，因日圆走强持续对其形成不利。

7-9月期间，丰田汽车的营业利润为4,746亿日圆(45.5亿美元)，上年同期为8,274亿日圆。

这与汤森路透I/B/E/S对12名分析师的调查结果大致一致，他们预计第二季营业利润为4,762.6亿日圆。

丰田汽车将全年的日圆兑美元及日圆兑欧元汇率预估调整为103日圆和114日圆，之前的预估分别为102和113。该公司将全年营业利润预估从1.6万亿日圆上调至1.7万亿日圆。(完)

(编译 王琛; 审校 于春红)

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