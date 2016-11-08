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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 15:07 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美国大选在即，风险资产获支撑

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* 美元/日圆跌0.07%，澳元/美元跌0.35%，新西兰元/美元跌0.19%，美元/加元涨0.12%

* 美元/韩元跌0.71%，美元/离岸人民币跌0.07%，美元/马币跌0.19%，美国10年期公债收益率(殖利率)报1.8190%

* 日经指数下滑0.03%，沪综指上升0.37%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.43%，美国原油持平，伦铜跌0.16%

* 美国大选投票日前夕希拉里民调领先

* 中国10月进出口同比超预期下降 (完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 艾茂林)

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