《路透晚报》--11月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国数据：10月进出口同比超预期下降，全年外贸回稳向好目标恐难达成

中国10月进出口同比延续负增长，且降幅超出预期，内外需疲弱格局未变，全年“外贸回稳向好”的目标恐怕难以达成。鉴于全球经济依旧低迷，贸易总量萎缩且保护主义抬头，明年中国外贸形势依然不乐观。

--中国数据：10月大宗商品进口降至数月低点，多重因素叠加影响需求

中国10月大宗商品进口降至数月低位，分析师指出，十一长假期间工厂停工、人民币走软导致进口原料成本上升、以及原油等商品价格上涨，均影响了需求。

--中国保险：保监会约谈恒大人寿，明确不支持险资短期大量频繁炒作股票

中国保监会周二称，近期针对恒大人寿股票投资中的“快进快出”行为，保监会约谈了恒大人寿主要负责人，明确表态不支持保险资金短期大量频繁炒作股票。

--中国房地产：自周四起开展为期一月的商品房销售明码标价专项检查

中国国家发改委和住房城乡建设部最新发出通知，部署从11月10日至12月10日在全国范围内开展商品房销售明码标价专项检查，具体检查房地产开发企业在售楼盘和房地产中介机构门店明码标价情况。

--全球贸易：美国初裁中国等九个国家和地区的钢板存在倾销问题

美国商务部称，初步认定从奥地利、比利时、中国、法国、德国、意大利、日本、韩国以及台湾进口的某些碳素钢与合金钢定尺板(CTL)存在倾销问题。

--《分析师观点》台湾10月CPI创半年新高，景气复苏仍弱央行料按兵不动

台湾主计总处公布，10月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.7%，高于市场预期的0.50%，并创半年来新高。分析师大多预估，台湾央行短期内不会有调整利率的动作。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行总额400亿元逆回购，单日净回笼1,450亿元

中国央行公开市场今日将进行总额400亿元人民币逆回购操作，其中七天期200亿元，此前连续两个交易日缺席的14天和28天期品种再现，规模各100亿元。据此计算，单日将净回笼1,450亿元。

--中国货币市场：公开市场持续大额净回笼，资金仍宽但谨慎预期不改

中国银行间市场早盘主要回购利率波动有限，资金面仍维持宽 松格局。交易员表示，央行公开市场继续逾千亿净回笼资金，但短期对流动性并无太大扰动 ；在大行充沛供给支撑下，盘中仍可见减点融出的机构，资金整体稳中向好。

--中国债市动态：现券期货延续弱势，大宗商品大涨推升通胀预期

中国银行间债市现券收益率收益率延续升势，国债期货仍走低。交易员表示，大宗商品涨势凌厉提升通胀反弹概率，超长端收益率反弹幅度略大，市场情绪低迷，关注明日CPI（居民消费价格指数）数据。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.0975%，20年3.4025%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标的10年和20年固息增发债，中标收益率分别为3.0975%和3.4025%，此前市场预测均值为3.09%和3.37%；两期债投标倍数为5.49倍和2.65倍。

--新债招标：中国铁路总公司10年债利率3.10%，30年期3.53%--业内人士

业内人士透露，中国铁路总公司上午招标的10年和30年期固息债，中标利率分别为3.10%和3.53%，明显高于上次发行水平，此前设定的投标利率区间为2.54%-3.54%和2.84%-3.84%；两期债投标倍数为2.05倍和2.89倍。

--《中国新债预测》五年国债收益率均值2.46%，通胀忧虑泛起料需求一般

中国财政部周三将招标续发行五年固息国债。路透调查显示，近日黑色系为首的大宗商品涨势凶猛，令通胀担忧升温，债市一二级均稍显偏弱，预计明日新债需求料一般，预测均值为2.46%。

【外汇】

--人民币汇率：不具备大幅贬值基础，美国大选影响不应被夸大--人民日报

人民日报海外版刊登热点聚焦称，美国大选结果对人民币走势的影响不应被夸大。加入SDR后，汇率相对稳定的人民币也符合包括美国在内各经济体的利益。因此，人民币尽管在一定时期内会有波动，但并不具备大幅贬值的基础和可能。

--中国汇市：人民币早盘震荡下跌，美大选结果揭晓前交投趋淡

人民币兑美元即期早盘震荡下跌，中间价亦调降近百点。交易员称，美国大选是近日最大风险事件，由于不确定性较高，美元自营盘以平盘为主，而客盘购汇情绪亦较为平稳，早盘时段汇价小幅波动。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续跌，CFETS指数再刷新低至93.71

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.04%至93.71，续刷记录新低；SDR篮子指数微升至94.89，BIS篮子指数微跌至94.5。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升至10个月新高，外部环境有所改善大盘挑战阶段性高点

中国股市沪综指小幅收升至10个月新高。分析师指出，今日大盘高开后震荡盘升，走势平稳。前期领涨的传统周期性板块集体熄火，消费成长股等防御性板块走强。美大选选情等外部环境有所改善，助大盘持续挑战阶段性高点，料后市将继续稳中有升。

--中港证券：深港通相关技术系统将于下周一正式上线--深交所

中国深圳证券交易所公告称，深交所联合中国结算深圳分公司决定深港通技术先行上线，于11月11日下午收市后实施深港通相关技术系统上线，11月12日组织全网测试；确认市场参与各方技术系统可正确运作后，相关技术系统将于11月14日（下周一）正式上线。

--中国期市：上期所发布市场风险控制工作通知，提醒投资者理性投资

针对部分商品期货价格大幅上涨的态势，三家商品交易所纷纷出台措施抑制交易过热。中国上海期货交易所称，该所部分期货上市品种价格波动增大、成交活跃，提请做好风险防范工作，提醒投资者谨慎判断市场信息，理性投资，维护市场平稳运行。

--中国期市：期交所上调动力煤和焦煤等交易手续费标准，抑制交易过热

在中国上海期货交易所上调螺纹钢期货手续费之后，郑州商品交易所和大连商品交易所亦接连出台上调交易手续费标准的政策，以抑制交易过热，涉及品种包括动力煤、玻璃、甲醇、焦煤和焦炭。

--中国期市：调整玻璃和硅铁期货合约交易保证金和涨跌停板幅度--郑商所

中国商品交易所抑制过热交易的收紧措施仍在继续。中国郑州商品交易所称，将自11日（周五）结算时起，玻璃和硅铁期货合约交易保证金标准由原比例调整为7%，涨跌停板幅度由原比例调整为5%。

--中港证券：深港通相关技术系统将于下周一正式上线--深交所

中国深圳证券交易所公告称，深交所联合中国结算深圳分公司决定深港通技术先行上线，于11月11日下午收市后实施深港通相关技术系统上线，11月12日组织全网测试；确认市场参与各方技术系统可正确运作后，相关技术系统将于11月14日（下周一）正式上线。

--中国期市：钢铁和原材料价格都进一步上涨，触及数年高位

中国铁矿石期货跳涨逾3%，接近两年高位，因钢铁价格的持续上涨支撑了对原材料的需求。其它钢铁冶炼所需用的大宗商品，比如焦煤和焦炭也都在周一大涨的基础上进一步走升。不过，焦煤脱离高点，因投资者在将价格推升到纪录新高后暂时休整。

--汽车产业：中国10月广义乘用车销量同比增20%，1-10月累计增15.2%--乘联会