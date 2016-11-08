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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 15:32 BJT

表格：外资在韩国股市卖超555亿韩元，已连续五日卖超

路透首尔11月8日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0725GMT，外资
在韩国股市卖超555亿韩元。外资已连续五日卖超韩股，期间总计净卖出6
,926亿韩元(6.1021亿美元)的股票。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     11月 8日      -55.5           12.5           18.7
    ^11月 7日     -217.8          291.4          -86.0
     11月 4日     -191.6          192.5          -11.0
     11月 3日     -205.7          339.8         -135.5
     11月 2日      -22.0          147.8         -130.1
     11月 1日       14.0           65.9          -91.2
     10月31日       10.1          131.0         -144.1
     10月28日      -33.4          -13.9           57.0
     10月27日       28.9          -24.0           -3.7
     10月26日      -82.8           29.9           57.5
     10月25日      -61.4          242.4         -187.8
     10月24日       97.0          158.6         -255.5
     10月21日       45.9           11.1          -67.0
     10月20日      109.3           17.3         -122.7
     10月19日      229.9         -210.2          -16.4
    ----------------------------------------------------
    本月以来      -678.6        1,049.9         -435.1
    ----------------------------------------------------
    今年以来     9,931.7       -6,341.5       -6,685.3
    ----------------------------------------------------
    注：^ 为修正后数据。(完)
  
 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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