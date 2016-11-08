金属期市：伦铜下跌，静待美国大选结果

香港Argonaut的分析师Helen Lau称，希拉里获胜在长期而言或将激发工业活动和更多金属消费，但特朗普胜出和美元走弱的直接影响或将是“膝跳式”买入。

“如果特朗普胜选，那么美元可能贬值，而这对中国的消费是有利的，”她说道。

上海期锡和期镍也走坚。

“印尼国内的暴力抗议引发了对镍(和其它大宗商品)面临供应中断威胁的担忧，”澳新银行称。

10月印尼的锡出口量比上年同期下降32%。

0700 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.2%至每吨5,085.50美元，之前曾收复早先的跌幅并触及3月以来最高水平5,110美元。

上海期交所主力期铜合约 上涨1.43%至吨40,450元人民币(5,968美元)。

周二发布的数据显示，中国10月铜进口量下降14.7%至2015年2月以来最低位，令铜价承压。

上海主力期镍 和期锡 连续第二日表现最强。

(完)

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