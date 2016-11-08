金属期市：伦铜下跌，静待美国大选结果

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
香港Argonaut的分析师Helen Lau称，希拉里获胜在长期而言或将激发工业活动和更多金属消费，但特朗普胜出和美元走弱的直接影响或将是“膝跳式”买入。
“如果特朗普胜选，那么美元可能贬值，而这对中国的消费是有利的，”她说道。
上海期锡和期镍也走坚。
“印尼国内的暴力抗议引发了对镍(和其它大宗商品)面临供应中断威胁的担忧，”澳新银行称。
10月印尼的锡出口量比上年同期下降32%。
0700 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.2%至每吨5,085.50美元，之前曾收复早先的跌幅并触及3月以来最高水平5,110美元。
上海期交所主力期铜合约 上涨1.43%至吨40,450元人民币(5,968美元)。
周二发布的数据显示，中国10月铜进口量下降14.7%至2015年2月以来最低位，令铜价承压。
上海主力期镍 和期锡 连续第二日表现最强。
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/王琛；审校 于春红)
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