更新版 1-台湾货币市场：短率平稳但资金需求稍升，短票和债券RP市况较清淡

* 隔拆利率平稳，银行端需求渐增 * 短票发行不高，利率持平 * 债券附买回利率纹风未动 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北11月8日 - 台湾银行间拆款利率周二大致平稳。资金调度人士指出，虽然特定的大型银行没有多 余的拆出资金，不过本周开始有一些银行需求渐增，拆款的需求稍高，能否延续值得关注。 不少交易员表示，拆款需求稍有走升，询问电话较多，不过银行大多以续做拆出为主，增加供给拆出资金 的银行倒也不是那么多。此外，外商银近期也没有多余资金，供给不足，也使近期资金偏少。 〞今天蛮多人打来问的，外商银也没那么多钱。〞一位大型商银交易员说。 一位本地公股银行交易员则表示，因国库借款的拨款使得资金大缺，因此在市场大幅借入，部分外商银的 资金不像先前充裕，因此只能向本地的同业拆入。虽然借钱并不难，但资金波动太大，操作难度较大。 本地时间 17:26 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.507 31.519 台湾加权股价指数<.TWII 9,217.43 9,189.84 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.230% 0.172-0.230% --一周拆款利率区间 0.174-0.310% 0.172-0.310% --两周拆款利率区间 0.220-0.310% 0.180-0.310% **短票利率持平** 短票方面，票券商交易员指出，市场资金多，但短票量不多，资金需求不算好。由于大型银行配置资金的 需求也不算好，因此市况相对冷淡。 也有一位大型票券商交易员表示，虽然美国总统大选与台币资金调度相关性不大，不过各方对此事最终结 果仍非常关心与保持警戒，有不少银行宁愿等待最终结果之后，对资金安排再做打算。 〞会保持一些和大银行的互动，量可以调整一下，〞一位大型票券商交易员说。 今日30天自保短票利率承作区间在0.32-0.33%。与上日相似。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.328%，区间在0.25-0.35%，成交金额为57.8 4亿台币；前日加权平均利率为0.327%，区间在0.30-0.37%，成交金额为140.4亿台币。 台湾央行周二发行4,080.8亿台币定存单，与今日定期存单到期金额4,215.30亿台币相较，存单到期余额 减134.50亿台币。 本周到期央行定存单金额共9,600.8亿台币；本周余日的央行存单到期金额为周三1,982.0亿、周四1,389. 5亿、周五2,007.0亿台币。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为负36亿台币，累计超额准备负1,272亿台币、加计前期1%的超 额准备为178亿台币。 **RP市况宽松** 债券附买回(RP)方面，交易员表示，盘初投信基金资金多，纷纷进场丢钱，但也很快就平了。月初资金平 稳充裕的现况，短期内应会持续。 〞投信的申购款不少。有人来找券，银行的资金也多，〞一位大型银行交易员说。 也有交易员表示，今日凯基银行的美元债要交割，不过影响不大，市况仍偏向清淡。而周五虽会有公债交 割，但预料300亿台币的量也不致造成市况波动。 周二有凯基银行8,000万美元国际债交割;本周的宽松和紧缩因素还有周五10年期增额公债105/11R交割， 金额300亿台币、凯基证券2亿人民币宝岛债还本。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持平。短天期银行承做公债RP利率主要落在0.28-0.29% ；公司债附买回利率主要成交在0.34-0.36%。 大型票券商与金融机构承作利率也呈现持平，短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%；短天期公司债附 买回利率同上日主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.26-0.30%。(完) (审校 林高丽)