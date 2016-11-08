中国期市：上期所发布市场风险控制工作通知，提醒投资者理性投资

路透北京11月8日 - 针对部分商品期货价格大幅上涨的态势，三家商品交易所纷纷出台措施抑制交易过热。中国上海期货交易所周二称，该所部分期货上市品种价格波动增大、成交活跃，提请做好风险防范工作，提醒投资者谨慎判断市场信息，理性投资，维护市场平稳运行。

上期所网站刊登做好市场风险控制工作的通知称，近日，由于国内外经济和金融形势复杂多变，影响市场运行的不确定性因素较多。

上海期交所的螺纹钢期货1701合约 已经连续第八天上涨，周二最高报2,933元人民币，继续刷新该合约上市以来新高。天然橡胶期货1701合约 周二连续第三个交易日上涨，今日最高报15,115元，亦创下该合约上市来新高。

中国上海期货交易所周二称，自9日（周三）起将螺纹钢1701合约SRBF7日内平今仓交易手续费从万分之一调升至万分之二。交易所网站刊登的新闻稿并指出，自周三起天然橡胶1701合约SNRF7日内平今仓交易手续费从成交金额的万分之零点四五调整为成交金额的万分之一。