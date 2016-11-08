中国期市：上期所发布市场风险控制工作通知，提醒投资者理性投资

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月8日 - 针对部分商品期货价格大幅上涨的态势，三家商品交易所纷纷出台措施抑制交易过热。中国上海期货交易所周二称，该所部分期货上市品种价格波动增大、成交活跃，提请做好风险防范工作，提醒投资者谨慎判断市场信息，理性投资，维护市场平稳运行。
上期所网站刊登做好市场风险控制工作的通知称，近日，由于国内外经济和金融形势复杂多变，影响市场运行的不确定性因素较多。
上海期交所的螺纹钢期货1701合约 已经连续第八天上涨，周二最高报2,933元人民币，继续刷新该合约上市以来新高。天然橡胶期货1701合约 周二连续第三个交易日上涨，今日最高报15,115元，亦创下该合约上市来新高。
中国上海期货交易所周二称，自9日（周三）起将螺纹钢1701合约SRBF7日内平今仓交易手续费从万分之一调升至万分之二。交易所网站刊登的新闻稿并指出，自周三起天然橡胶1701合约SNRF7日内平今仓交易手续费从成交金额的万分之零点四五调整为成交金额的万分之一。
此外，郑州商品交易所和大连商品交易所周二亦接连出台上调交易手续费标准的政策，以抑制交易过热，涉及品种包括动力煤、玻璃、甲醇、焦煤和焦炭。 （完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。