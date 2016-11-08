全球金市：金价持稳陷于狭幅区间，投资人观望美国总统大选

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0700 GMT，现货金 上涨0.25%至每盎司1,284.53美元。黄金周一曾触及1,277.70美元的低点。
美国期金 上涨0.45%，报每盎司1,285.10美元。
“若希拉里克林顿赢得大选，金市的最初反应料将是负面的，因市场向风险资产的任何转向，都可能压低金价，”汇丰分析师James Steel表示。
“金价可能跌至每盎司1,250-1,220美元，我们预计在该区域将看到实货买盘增加，风险卖盘则减弱。”
路透技术分析师王涛认为，现货金可能再度测试1,277美元处的支撑位，若跌破这里，则料看向下一道支撑位1,270美元。
现货银 上涨0.6%至每盎司18.32美元。
现货铂金 上涨0.42%至每盎司1,004.49美元。铂金在盘中稍早曾触及1,008.00美元，为10月4日以来最高。
现货钯金 微跌0.03%至每盎司651.50美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/高琦 审校 艾茂林/王兴亚)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。