全球金市：金价持稳陷于狭幅区间，投资人观望美国总统大选

0700 GMT，现货金 上涨0.25%至每盎司1,284.53美元。黄金周一曾触及1,277.70美元的低点。

美国期金 上涨0.45%，报每盎司1,285.10美元。

“若希拉里克林顿赢得大选，金市的最初反应料将是负面的，因市场向风险资产的任何转向，都可能压低金价，”汇丰分析师James Steel表示。

“金价可能跌至每盎司1,250-1,220美元，我们预计在该区域将看到实货买盘增加，风险卖盘则减弱。”

路透技术分析师王涛认为，现货金可能再度测试1,277美元处的支撑位，若跌破这里，则料看向下一道支撑位1,270美元。

现货银 上涨0.6%至每盎司18.32美元。

现货铂金 上涨0.42%至每盎司1,004.49美元。铂金在盘中稍早曾触及1,008.00美元，为10月4日以来最高。

现货钯金 微跌0.03%至每盎司651.50美元。(完)

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