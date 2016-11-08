重温稿-《中国新债预测》五年国债收益率均值2.46%，通胀忧虑泛起料需求一般

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 招标品种：财政部五年期续发固息国债
* 招标金额：260亿元人民币
* 招标时间: 周三(9日)10:35-11:35
* 受访人数: 10位(银行、券商)
* 预测区间：2.40%-2.52%
* 预测均值: 2.46%(按各家机构预测值平均)
路透上海11月8日 - 中国财政部周三将招标续发行五年固息国债。路透调查显示，近日黑色系为首的大宗商品涨势凶猛，令通胀担忧升温，债市一二级均稍显偏弱，预计明日新债需求料一般，预测均值为2.46%。
“债券跟大宗确实是反向，另外市场对去杠杆、去泡沫的政策，也是有点担心，货币政策可能不会很宽松。”上海一银行交易员称。
近日大宗商品再起一波升势，其中领头羊焦煤及焦炭涨幅巨大，不过今日“双焦”期价冲高后回落，热度暂退。
北京一银行交易员则谈到，早盘现券延续调整，国开和铁道债招标情况也不太好，不过午后市场情绪趋于缓和，买盘有所恢复，收益率升幅也缩窄，但明日还有CPI和PPI数据发布，短期市场走势可能仍有反复。
中国将于周三公布CPI和PPI数据。路透综合30余家机构预测中值结果显示，中国10月实体经济将延续温和回稳趋势，工业平稳增长，投资低位企稳；PPI涨幅扩大，CPI或重回“2时代”。
国家开发银行 上午招标的1/5/10/20年四期固息债，一年和20年定位明显偏高，五年和10年则接近预期。
中债国债到期收益率曲线 显示，五年品种最新收益率为2.4663%。本次续发标的券160021 最新成交为2.4650%。
明日招标新债为财政部今年第21期记账式国债 的第一次续发。起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，从2016年10月20日开始计息；票面利率2.39%；按年付息。
该期债采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为11月9日上午10:35至11:35，发行手续费为承销面值的0.1%。
招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至11月10日进行分销；11月14日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
标位限定上，投标标位变动幅度为0.05元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为65个、15个和30个标位。（完） (发稿 边竞；审校 林高丽)
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