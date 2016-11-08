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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 16:19 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及六个月高点，因上海期胶跳涨

上海期货所宣布，自周三起天然橡胶1701合约SNRF7日内平今仓交易手续费从成交金额的万分之零点四五调整为成交金额的万分之一。

“虽然交投震荡程度没有那么大，但这个措施可能透露出有意抑制散户的交投活动，”东京一经纪商称。

中国贸易数显示，10月天然及合成橡胶进口同比成长9.8%，至45万吨。一些市场消息人士称，中国进口橡胶上升，是期胶走坚的原因之一。

东京工业品交易所(TOCOM)4月期胶 <0#2JRU:>收高2.7日圆，至每公斤189.8日圆，稍早触及192.5日圆，为5月2日以来最高。

上期所主力合约1月期胶 上涨855元人民币，收报每吨15,115元(2,231美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)近月合约12月期胶最新报每公斤157.80美分，上涨3.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/蔡美珍；审校 于春红/艾茂林)

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