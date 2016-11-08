更新版 1-中国汇市：人民币小跌创逾六年收盘新低，市场静候美大选结果揭晓

* 人民币收盘小跌至逾六年新低，中间价亦调降 * 美元指数后劲足，人民币汇率指数续创新低 * 今日公布的贸易数据对汇市影响有限 * 一年期掉期点下探至两年半低点 (新增评论和收盘报价) 路透北京11月8日 - 人民币兑美元即期 周二收盘小跌至逾六年新低；中间价 亦调降近百点，接近10月底触及的逾六年低点。交易员称，美国大选是近日最大风险事件， 由于不确定性较高，自营盘以平盘为主，而客盘购汇情绪亦较为平稳，临近收盘大行离场客 盘推低汇价至6.78元关口。 他们并指出，一年期掉期 盘中短暂跌破400点，创近两年半低点，因大行 卖压不减而自营不敢接盘，客盘亦因为远期购汇限制而买盘较少。此外，尽管贸易顺差有所 回升，但对今日汇价影响有限。 “如果不是口味特别重，我想大部分人都不会选择在今天拿很多头寸吧，退欧的变数影 响还是在的，鬼知道明天会发生什么事情。”一外资行交易员称。 另一股份行交易员称，大选结果揭晓在即，由于大选不确定性大，短期影响可能超过12 月美联储议息会议，自营投资也以平盘为主。 亦有外资行交易员称，当前一年期掉期处于年内低位，明显偏离利率平价位置；若未来 监管层在掉期的操作减少，将有很大的上行空间。 人民日报海外版周二刊登热点聚焦称，美国大选结果对人民币走势的影响不应被夸大。 加入SDR后，汇率相对稳定的人民币也符合包括美国在内各经济体的利益。因此，人民币尽 管在一定时期内会有波动，但并不具备大幅贬值的基础和可能。 中国海关总署周二公布，以美元计价10月出口 同比下降7.3%，进口CNIMP= ECI同比下降1.4%，路透调查预估中值分别为下降6%和下降1%。10月贸易顺差 为490.56亿美元，路透预估中值为517亿美元。 全球汇市方面，美元周二在亚洲交易时段持稳，守住上日在希拉里获胜希望增强提振下 录得的涨幅。此前美国联邦调查局(FBI)消除了她面临刑事指控的阴影。路透/益普索最后进 行的调查，希拉里在大选中击败特朗普、入主白宫的可能性约为90%。 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.04%至93.71，续刷记录新低；SDR篮子指数微升至94.89，BIS篮子指数微跌至94.5。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.78 6.7758 -0.06% 中间价 6.7817 6.7725 -0.14% 成交额 274.43亿美 269.23亿美元 元 日内波动幅度(pips) 105 日低6.7823 日高6.7718 今年以来升贬幅度 -4.22% 2005年汇改以来升贬幅度 22.07% 一年期美元/人民币掉期 458 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.793 6.794 一年期NDF 6.9395 6.9493 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.777；人 民币兑欧元 、日圆 和英镑 15点 的参考汇率为7.4859、6.4929和8.4091。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 毕晓雯/林高丽)