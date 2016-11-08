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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 17:16 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币小跌创逾六年收盘新低，市场静候美大选结果揭晓

* 人民币收盘小跌至逾六年新低，中间价亦调降
    * 美元指数后劲足，人民币汇率指数续创新低
    * 今日公布的贸易数据对汇市影响有限
    * 一年期掉期点下探至两年半低点

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京11月8日 - 人民币兑美元即期 周二收盘小跌至逾六年新低；中间价
亦调降近百点，接近10月底触及的逾六年低点。交易员称，美国大选是近日最大风险事件，
由于不确定性较高，自营盘以平盘为主，而客盘购汇情绪亦较为平稳，临近收盘大行离场客
盘推低汇价至6.78元关口。
    
    他们并指出，一年期掉期 盘中短暂跌破400点，创近两年半低点，因大行
卖压不减而自营不敢接盘，客盘亦因为远期购汇限制而买盘较少。此外，尽管贸易顺差有所
回升，但对今日汇价影响有限。

    “如果不是口味特别重，我想大部分人都不会选择在今天拿很多头寸吧，退欧的变数影
响还是在的，鬼知道明天会发生什么事情。”一外资行交易员称。
       
    另一股份行交易员称，大选结果揭晓在即，由于大选不确定性大，短期影响可能超过12
月美联储议息会议，自营投资也以平盘为主。
    
    亦有外资行交易员称，当前一年期掉期处于年内低位，明显偏离利率平价位置；若未来
监管层在掉期的操作减少，将有很大的上行空间。
    
    人民日报海外版周二刊登热点聚焦称，美国大选结果对人民币走势的影响不应被夸大。
加入SDR后，汇率相对稳定的人民币也符合包括美国在内各经济体的利益。因此，人民币尽
管在一定时期内会有波动，但并不具备大幅贬值的基础和可能。  
    
    中国海关总署周二公布，以美元计价10月出口 同比下降7.3%，进口CNIMP=
ECI同比下降1.4%，路透调查预估中值分别为下降6%和下降1%。10月贸易顺差 
为490.56亿美元，路透预估中值为517亿美元。 
 
      
    全球汇市方面，美元周二在亚洲交易时段持稳，守住上日在希拉里获胜希望增强提振下
录得的涨幅。此前美国联邦调查局(FBI)消除了她面临刑事指控的阴影。路透/益普索最后进
行的调查，希拉里在大选中击败特朗普、入主白宫的可能性约为90%。 
    
    路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微
跌0.04%至93.71，续刷记录新低；SDR篮子指数微升至94.89，BIS篮子指数微跌至94.5。 
       
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
 在岸市场人民币兑美元                 今日           上日          升贬
           即期成交价格               6.78          6.7758        -0.06%
                 中间价              6.7817         6.7725        -0.14%
           成交额                  274.43亿美    269.23亿美元        
                                       元                       
               日内波动幅度(pips)      105        日低6.7823    日高6.7718
                 今年以来升贬幅度                                    -4.22%
           2005年汇改以来升贬幅度                                    22.07%
            一年期美元/人民币掉期          458                             
                                                                
                                                                     
 离岸人民币市场                       今日           上日                  
                 CNH即期              6.793         6.794                  
          一年期NDF                  6.9395         6.9493                 
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.777；人
民币兑欧元 、日圆 和英镑 15点
的参考汇率为7.4859、6.4929和8.4091。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 毕晓雯/林高丽)

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