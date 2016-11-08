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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 16:18 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月8日

11月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时
间16:17时，1港元=0.87373人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为22.36%，低于上交易日收盘的22.68%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.44      4.74      1.07
 建设银行                                          5.30      5.72      1.06
 中国银行                                          3.38      3.52      1.10
 农业银行                                          3.18      3.28      1.11
 招商银行                                         17.99     18.72      1.10
 中信银行                                          6.18      5.02      1.41
 交通银行                                          5.68      6.03      1.08
 民生银行                                          9.17      8.99      1.17
 中国人寿                                         22.19     19.58      1.30
 中国平安                                         35.00     41.40      0.97
 中国太保                                         30.02     28.25      1.22
 中信证券                                         16.94     17.34      1.12
 新华人寿                                         43.47     34.60      1.44
 海通证券                                         16.66     13.96      1.37
 华能国际                                          7.11      4.84      1.68
 大唐发电                                          3.91      2.08      2.15
 华电国际                                          4.98      3.31      1.72
 中煤能源                                          6.53      4.30      1.74
 中国神华                                         17.65     17.02      1.19
 中国石油                                          7.32      5.40      1.55
 兖州煤业                                         12.73      5.81      2.51
 中国石化                                          4.97      5.67      1.00
 上海石化                                          5.89      3.94      1.71
 中海油服                                         12.29      7.15      1.97
 仪征化纤                                          3.94      1.55      2.91
 中国铝业                                          4.00      3.07      1.49
 江西铜业                                         15.52      9.76      1.82
 洛阳钼业                                          3.85      1.76      2.50
 紫金矿业                                          3.37      2.61      1.48
 马钢股份                                          2.81      1.79      1.80
 鞍钢股份                                          4.58      4.16      1.26
 重庆钢铁                                          2.52      2.48      1.16
 海螺水泥                                         17.64     22.90      0.88
 洛阳玻璃                                         25.61      5.27      5.56
 京城机电                                         10.59      3.55      3.41
 中联重科                                          4.54      2.85      1.82
 金隅股份                                          4.45      2.94      1.73
 中国国航                                          7.43      5.20      1.64
 东方航空                                          6.33      3.51      2.06
 南方航空                                          7.14      4.44      1.84
 中国远洋                                          5.23      2.65      2.26
 中海集运                                          4.10      1.64      2.86
 中集集团                                         14.05      9.28      1.73
 中海发展                                          6.80      4.39      1.77
 宁沪高速                                          9.01     10.64      0.97
 深高速                                            8.97      7.90      1.30
 成渝高速                                          4.86      3.11      1.79
 皖通高速                                         15.00      6.39      2.69
 广深铁路                                          4.40      4.30      1.17
 中国南车                                          9.41      6.99      1.54
 中国交建                                         13.81      9.01      1.75
 中国铁建                                         10.91     10.32      1.21
 中国中铁                                          8.76      6.39      1.57
 长城汽车                                         10.49      7.44      1.61
 比亚迪                                           55.65     49.60      1.28
 广汽集团                                         25.42      9.70      3.00
 青岛啤酒                                         31.47     31.95      1.13
 白云山                                           25.89     19.10      1.55
 新华制药                                         14.02      5.90      2.72
 海信科龙                                         11.10      6.34      2.00
 南京熊猫                                         14.40      7.38      2.23
 晨鸣纸业                                          9.46      6.66      1.63
 上海医药                                         20.59     19.68      1.20
 中兴通讯                                         16.32     11.20      1.67
 东方电气                                          9.83      6.08      1.85
 潍柴动力                                         10.17     12.44      0.94
 东北电气                                          8.31      3.10      3.07
 广船国际                                         27.41     11.20      2.80
 昆明机床                                          8.09      2.65      3.49
 一拖股份                                         11.85      4.35      3.12
 北辰实业                                          4.21      2.56      1.88
 创业环保                                          8.85      4.45      2.28
 中国中冶                                          4.31      2.49      1.98
 金风科技                                         17.10     11.70      1.67
 丽珠                                             60.10     48.00      1.43
 万科                                             24.22     20.75      1.34
 郑煤机                                            6.34      3.95      1.84
 大连港                                            2.42      1.36      2.04
 山东墨龙                                         12.85      3.79      3.88
 浙江世宝                                         50.02     11.94      4.79
 复星医药                                         24.30     24.10      1.15
 光大银行                                          3.88      3.60      1.23
 东江环保                                         19.17     13.02      1.69
 上海电气                                          8.42      3.58      2.69
 广发证券                                         17.99     17.32      1.19
 华泰证券                                         20.74     16.58      1.43
 东方证券                                         16.13      7.99      2.31
 光大证券                                         17.19     11.78      1.67
 招商证券                                         18.40     12.02      1.75
   
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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