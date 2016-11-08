版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 16:27 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆继续在云区上方交投，关注116.29高位

0817GMT -

* 欧元/日圆完全在日线图云区上方交投，云区跨度为113.98-114.62

* 关注10月6日高位116.29

* 转换线和基准线的正面关联，巩固了整体上行倾向

* 我们在114.90处做多，目标瞄准116.95

* 图表 tmsnrt.rs/2fWgp99

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

(编译 艾茂林; 审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐