台湾股市：受美国选情冲击爆量收跌近3%，短线观察美股及外资动向

路透台北11月9日 - 台湾股市周三爆量收跌近3%，并创近两个月新低。分析师称，受美国总统大选特朗普赢面较大冲击，台股盘中一度重挫逾3%，尾盘跌幅虽略收敛，惟仍失守9,000点大关；短线观察重点在美股何时止跌、外资在台股期货与现货市场之变化，以及大陆股市后续走势。

台湾加权股价指数 收跌2.98%，至8,943.20点，此前收盘低位为9月14日的8,902.30点，今日成交初值 为1,193.81亿台币，上交易日修正后为578.10亿。

〞指数跌破季线9,169.79点支撑，短线恐回测9月13号的低点8,885.55点，如果再跌破，指数恐有形成头部的迹象，操作上应相对保守。〞国泰证期处分析师简伯仪说。

日盛投顾分析师钟国忠亦称，受美国总统选情重击，今天台股爆量收低，接下来需观察外资于台股现货市场动向，及在期货市场的多单口数变化；惟短线恐有系统性风险，投资人此时应选择有基本面的公司为标的。

他们并指出，比较值得注意的是，从午盘中国上证指数 跌幅收敛观察，陆股有望扮演稳定市场悲观气氛的角色；因陆股今年以来涨幅不大、基期较低，可望成资金避风港；惟台股不能跌破9月13日的低点，否则将不利台股后市走势。

惟分析师表示，从台股盘中重挫逾3%且爆出近1,200亿台币大量来看，显示尽管卖单大举涌出但仍有成交，代表盘中包括官股券商等已开始逢低积极承接；短线投资人亦可观察官股券商买卖超状况。

今日电子类指数 收跌3.29%；大型权值股台积电 收跌3.45%、大立光 收盘下挫5.52%，鸿海 收低3.13%；金融保险类指数 跌2.60%。

分析师预估，明日台股指数区间料在8,800-9,000点间。