欧洲汇市：英镑兑美元攀升，美国总统选举日当天市场氛围谨慎

虽然大选的天平再次向希拉里倾斜，但投资者在大选日之前保持谨慎。

“目前市场处于一级防范模式，”Neil Mellor汇市策略师BNY Mellon表示。“大选之前市场有点犹豫，尽管民调显示希拉里支持率领先。”

最近汇市波动由政治主导。上周英镑走高，也是因一家高等法院裁定，英国政府需获得议会批准才能启动退欧程序。

“问题是市场在不远的过去曾经是那样的信心满满，把自己暴露在英国退欧的风险之下，而公投退欧导致6月24日的最初几小时市场大幅震荡，”Oanda资深市场分析师raig Erlam在报告中指出。

“我不认为本次大选之前市场也是那么信心十足，但看起来我们现在非常易受特朗普胜选的影响...”

虽然经济问题退居二线，但也要关注周二的英国9月工业生产数据。迄今为止英国退欧的影响仍喜忧参半。

根据过去几日路透对分析师的调查，英镑自英国6月公投退欧以来累计下跌近20%，降至对英国经济理想的汇率水平。

0825GMT，英镑兑美元 报1.2439。英镑兑欧元 涨0.1%至0.8894。(完)

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