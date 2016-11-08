欧洲汇市：英镑兑美元攀升，美国总统选举日当天市场氛围谨慎

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
虽然大选的天平再次向希拉里倾斜，但投资者在大选日之前保持谨慎。
“目前市场处于一级防范模式，”Neil Mellor汇市策略师BNY Mellon表示。“大选之前市场有点犹豫，尽管民调显示希拉里支持率领先。”
最近汇市波动由政治主导。上周英镑走高，也是因一家高等法院裁定，英国政府需获得议会批准才能启动退欧程序。
“问题是市场在不远的过去曾经是那样的信心满满，把自己暴露在英国退欧的风险之下，而公投退欧导致6月24日的最初几小时市场大幅震荡，”Oanda资深市场分析师raig Erlam在报告中指出。
“我不认为本次大选之前市场也是那么信心十足，但看起来我们现在非常易受特朗普胜选的影响...”
虽然经济问题退居二线，但也要关注周二的英国9月工业生产数据。迄今为止英国退欧的影响仍喜忧参半。
根据过去几日路透对分析师的调查，英镑自英国6月公投退欧以来累计下跌近20%，降至对英国经济理想的汇率水平。
0825GMT，英镑兑美元 报1.2439。英镑兑欧元 涨0.1%至0.8894。(完)
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全部现汇报价 (编译 王洋/王颖；审校 刘秀红/于春红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。