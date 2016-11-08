台湾汇市：台币随韩元微收升，美国大选当前交投意兴阑珊

* 台币兑美元随韩元微幅收升 * 美国大选前场上多为抛补调整部位需求 * 明日台币波动区间料在31.400-31.600 路透台北11月8日 - 台币兑美元 周二随韩元等亚币微收升，美国总统大选结果揭晓前，市场交投 意兴阑珊，且多为抛补调整部位的需求，其中外资买卖汇交易皆有、方向并不明显，令台币暂在31.500上下整 理，静待进一步指引。 汇银人士表示，明日随着美国大选各州开票结果陆续出炉，将左右国际美元动向，若希拉里在开票过程中 取得领先将有助国际美元持稳偏升，反之则较不利于美元走势。 〞明天不管谁输谁赢，都会震荡一下。〞一民营银行交易主管说。 资金流向方面，交易员指出，美国大选前夕观望气氛浓厚，盘面仅剩零星实质抛补需求，交投持续偏淡， 至于外资交投动静也不明显，台币料续盘整静候美国大选结果。 新兴市场亚币周二大多走高，在美国总统大选之前市场交投淡静，民主党候选人希拉里胜选的可能性增强 ，支持市场风险人气。 韩元/美元 则收涨0.7%报1,135.0，上日收在1,143.1。 台湾股市周二收涨0.30%至9,217.43点。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股转为买超22.02亿台币， 中止先前 连续九个交易日卖超共计340.67亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.400-31.600。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目 前一个月美元/台币远汇 报31.358/31.413，上日收在31.430。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.507 31.519 31.450-31.520 31.490 5.87 4.95 司 元太外汇经纪公 31.506 31.519 31.455-31.519 31.500 3.77 4.00 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.060/-0.040 -0.040/-0.020 美元/台币六个月期 -0.205/-0.165 -0.175/-0.145 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)