版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 17:21 BJT

台湾汇市：台币随韩元微收升，美国大选当前交投意兴阑珊

* 台币兑美元随韩元微幅收升
    * 美国大选前场上多为抛补调整部位需求
    * 明日台币波动区间料在31.400-31.600

    路透台北11月8日 - 台币兑美元 周二随韩元等亚币微收升，美国总统大选结果揭晓前，市场交投
意兴阑珊，且多为抛补调整部位的需求，其中外资买卖汇交易皆有、方向并不明显，令台币暂在31.500上下整
理，静待进一步指引。
    
    汇银人士表示，明日随着美国大选各州开票结果陆续出炉，将左右国际美元动向，若希拉里在开票过程中
取得领先将有助国际美元持稳偏升，反之则较不利于美元走势。
    
    〞明天不管谁输谁赢，都会震荡一下。〞一民营银行交易主管说。
    
    资金流向方面，交易员指出，美国大选前夕观望气氛浓厚，盘面仅剩零星实质抛补需求，交投持续偏淡，
至于外资交投动静也不明显，台币料续盘整静候美国大选结果。 
    
    新兴市场亚币周二大多走高，在美国总统大选之前市场交投淡静，民主党候选人希拉里胜选的可能性增强
，支持市场风险人气。 韩元/美元 则收涨0.7%报1,135.0，上日收在1,143.1。

    台湾股市周二收涨0.30%至9,217.43点。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股转为买超22.02亿台币，
中止先前 连续九个交易日卖超共计340.67亿台币。 
   
    交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.400-31.600。
      
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目
前一个月美元/台币远汇 报31.358/31.413，上日收在31.430。
      
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选      
 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成
                       报价                                      亿美元   交量／
                                                                         亿美元 
 台北外汇经纪公      31.507     31.519  31.450-31.520   31.490     5.87     4.95
 司                                                                      
 元太外汇经纪公      31.506     31.519  31.455-31.519   31.500     3.77     4.00
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.060/-0.040              -0.040/-0.020
 美元/台币六个月期        -0.205/-0.165              -0.175/-0.145
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　          

 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐