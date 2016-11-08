香港个股：港机工程预计录得2.8亿港元减值支出，全年业绩“令人失望”

据公告，公司预计港机（美洲）今年下半年的亏损将较上半年显着为多，这反映部分座椅合录得的亏损，以及结束外勤服务业务所需的费用。

此外，公司已就美国客舱及座椅业务的账面值进行检讨。经检讨后，公司于2016年的溢利预期会计入一项现时估计为2.8亿港元的减值支出。