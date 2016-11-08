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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 17:19 BJT

香港个股：港机工程预计录得2.8亿港元减值支出，全年业绩“令人失望”

路透香港11月8日 - 太古股份公司 的飞机维修业务分支--香港飞机工程有限公司 周二称，预计今年将录得一项2.8亿港元的减值支出，全年股东应占综合溢利将“令人失望”。

据公告，公司预计港机（美洲）今年下半年的亏损将较上半年显着为多，这反映部分座椅合录得的亏损，以及结束外勤服务业务所需的费用。

此外，公司已就美国客舱及座椅业务的账面值进行检讨。经检讨后，公司于2016年的溢利预期会计入一项现时估计为2.8亿港元的减值支出。

今年上半年，港机工程录得净利11.11亿港元，按年增长337%，主要受出售新加坡航空发动机维修业务带来8.05亿港元收益。期内营业额71.03亿港元，升幅23.9%。

该股今天收升0.09%，报54.65港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)

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