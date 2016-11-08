香港个股：港机工程预计录得2.8亿港元减值支出，全年业绩“令人失望”

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月8日 - 太古股份公司 的飞机维修业务分支--香港飞机工程有限公司 周二称，预计今年将录得一项2.8亿港元的减值支出，全年股东应占综合溢利将“令人失望”。
据公告，公司预计港机（美洲）今年下半年的亏损将较上半年显着为多，这反映部分座椅合录得的亏损，以及结束外勤服务业务所需的费用。
此外，公司已就美国客舱及座椅业务的账面值进行检讨。经检讨后，公司于2016年的溢利预期会计入一项现时估计为2.8亿港元的减值支出。
今年上半年，港机工程录得净利11.11亿港元，按年增长337%，主要受出售新加坡航空发动机维修业务带来8.05亿港元收益。期内营业额71.03亿港元，升幅23.9%。
该股今天收升0.09%，报54.65港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。