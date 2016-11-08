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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 17:41 BJT

《全球汇市》美元小跌，市场全面聚焦美国总统大选

“中国经济仍然迟滞，”东京Brown Brothers Harriman资深外汇分析师Masashi Murat
a称。

    “由于资本外流及中国经济的负面前景，人民币兑美元及欧元料将持续走低，”他称。
    
    上周英镑走高，也是因一家高等法院裁定，英国政府需获得议会批准才能启动退欧程序
。英镑 亦涨0.3%至1.2434美元。
    
    日本财务大臣麻生太郎周二表示，如果美国总统大选结果导致日圆急升，日本将有必要
对汇市波动做出应对。 
    
    “我不会对他国的选举结果置评。但如果结果会影响汇率，我们将需注意并加以应对，
因为汇率的稳定性一直都很重要，”麻生太郎在内阁会议后对记者表示。    
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1053  1.1038  +0.14  +1.78  1.0860
    美元/日圆            104.49  104.45  +0.04 -13.14  120.30
    欧元/日圆         115.51  115.32  +0.16 -11.47  130.47
    美元/瑞郎            0.9745  0.9740  +0.05  -2.73  1.0018
    英镑/美元            1.2427  1.2396  +0.25 -15.68  1.4738
    美元/加元            1.3350  1.3359  -0.07  -3.53  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7931  6.7920  +0.02  +3.43  6.5680
    澳元/美元            0.7706  0.7725  -0.25  +5.92  0.7275
    新西兰元/美元        0.7339  0.7340  -0.01  +7.53  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0774  1.0753  +0.20  -1.03  1.0886
    欧元/英镑         0.8893  0.8901  -0.09 +20.71  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.9505  9.9622  -0.12  +8.51  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2258  8.2327  -0.08  -6.95  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 高琦/蔡美珍/杜明霞/王琛；审校 于春红/孙茉莉/艾茂林)

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