《全球汇市》美元小跌，市场全面聚焦美国总统大选

“中国经济仍然迟滞，”东京Brown Brothers Harriman资深外汇分析师Masashi Murat a称。 “由于资本外流及中国经济的负面前景，人民币兑美元及欧元料将持续走低，”他称。 上周英镑走高，也是因一家高等法院裁定，英国政府需获得议会批准才能启动退欧程序 。英镑 亦涨0.3%至1.2434美元。 日本财务大臣麻生太郎周二表示，如果美国总统大选结果导致日圆急升，日本将有必要 对汇市波动做出应对。 “我不会对他国的选举结果置评。但如果结果会影响汇率，我们将需注意并加以应对， 因为汇率的稳定性一直都很重要，”麻生太郎在内阁会议后对记者表示。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1053 1.1038 +0.14 +1.78 1.0860 美元/日圆 104.49 104.45 +0.04 -13.14 120.30 欧元/日圆 115.51 115.32 +0.16 -11.47 130.47 美元/瑞郎 0.9745 0.9740 +0.05 -2.73 1.0018 英镑/美元 1.2427 1.2396 +0.25 -15.68 1.4738 美元/加元 1.3350 1.3359 -0.07 -3.53 1.3839 美元/离岸人民币 6.7931 6.7920 +0.02 +3.43 6.5680 澳元/美元 0.7706 0.7725 -0.25 +5.92 0.7275 新西兰元/美元 0.7339 0.7340 -0.01 +7.53 0.6825 欧元/瑞郎 1.0774 1.0753 +0.20 -1.03 1.0886 欧元/英镑 0.8893 0.8901 -0.09 +20.71 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.9505 9.9622 -0.12 +8.51 9.1705 美元/挪威克朗 8.2258 8.2327 -0.08 -6.95 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 高琦/蔡美珍/杜明霞/王琛；审校 于春红/孙茉莉/艾茂林)