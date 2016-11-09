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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：短率平稳但资金需求稍升，短票和债券RP市况较清淡

* 隔拆利率平稳，银行端需求渐增
    * 短票发行不高，利率持平
    * 债券附买回利率纹风未动

     记者 高洁如
    路透台北11月8日 - 台湾银行间拆款利率周二大致平稳。资金调度人士指出，虽然特定的大型银行没有多
余的拆出资金，不过本周开始有一些银行需求渐增，拆款的需求稍高，能否延续值得关注。
    
    不少交易员表示，拆款需求稍有走升，询问电话较多，不过银行大多以续做拆出为主，增加供给拆出资金
的银行倒也不是那么多。此外，外商银近期也没有多余资金，供给不足，也使近期资金偏少。
   
    〞今天蛮多人打来问的，外商银也没那么多钱。〞一位大型商银交易员说。
    
    一位本地公股银行交易员则表示，因国库借款的拨款使得资金大缺，因此在市场大幅借入，部分外商银的
资金不像先前充裕，因此只能向本地的同业拆入。虽然借钱并不难，但资金波动太大，操作难度较大。
   
 本地时间 17:26                今日报价             上日收盘
 台币兑美元                     31.507               31.519
 台湾加权股价指数<.TWII       9,217.43              9,189.84 
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 隔夜银行间拆款加权平均         0.176%             0.174%    
 利率                                          
                                               
   --隔夜拆款利率区间        0.174-0.230%         0.172-0.230%
   --一周拆款利率区间        0.174-0.310%         0.172-0.310%
   --两周拆款利率区间        0.220-0.310%         0.180-0.310%
        
    **短票利率持平**
    
    短票方面，票券商交易员指出，市场资金多，但短票量不多，资金需求不算好。由于大型银行配置资金的
需求也不算好，因此市况相对冷淡。
    
    也有一位大型票券商交易员表示，虽然美国总统大选与台币资金调度相关性不大，不过各方对此事最终结
果仍非常关心与保持警戒，有不少银行宁愿等待最终结果之后，对资金安排再做打算。
    
    〞会保持一些和大银行的互动，量可以调整一下，〞一位大型票券商交易员说。
    
    今日30天自保短票利率承作区间在0.32-0.33%。与上日相似。
        
    据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.328%，区间在0.25-0.35%，成交金额为57.8
4亿台币；前日加权平均利率为0.327%，区间在0.30-0.37%，成交金额为140.4亿台币。
    
    台湾央行周二发行4,080.8亿台币定存单，与今日定期存单到期金额4,215.30亿台币相较，存单到期余额
减134.50亿台币。
       
    本周到期央行定存单金额共9,600.8亿台币；本周余日的央行存单到期金额为周三1,982.0亿、周四1,389.
5亿、周五2,007.0亿台币。

    拆款中心资料 显示，周二超额准备为负36亿台币，累计超额准备负1,272亿台币、加计前期1%的超
额准备为178亿台币。
    
    
    **RP市况宽松**
    
    债券附买回(RP)方面，交易员表示，盘初投信基金资金多，纷纷进场丢钱，但也很快就平了。月初资金平
稳充裕的现况，短期内应会持续。
    
    〞投信的申购款不少。有人来找券，银行的资金也多，〞一位大型银行交易员说。
    
    也有交易员表示，今日凯基银行的美元债要交割，不过影响不大，市况仍偏向清淡。而周五虽会有公债交
割，但预料300亿台币的量也不致造成市况波动。
    
    周二有凯基银行8,000万美元国际债交割;本周的宽松和紧缩因素还有周五10年期增额公债105/11R交割，
金额300亿台币、凯基证券2亿人民币宝岛债还本。    
          
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持平。短天期银行承做公债RP利率主要落在0.28-0.29%
；公司债附买回利率主要成交在0.34-0.36%。   
        
    大型票券商与金融机构承作利率也呈现持平，短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%；短天期公司债附
买回利率同上日主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.26-0.30%。(完)  

 (审校 林高丽)

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