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市场报道 | 2016年 11月 8日 星期二 17:52 BJT

全球贵金属：11月7日SPDR黄金和iShares白银持仓均持平

路透11月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持
仓量以及同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓均较上周五持平
。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)    日期         变动     
增减
    SPDR      30,533,404.9   11月7日     30,533,404.9   11月4日         0.0    0
.00%
    iShares  358,435,690.5   11月7日    358,435,690.5   11月4日         0.0    0
.00%  (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    


 (编译 孙茉莉; 审校 高琦)

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