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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 08:41 BJT

《中国重要政经日程》--11月9日-12月13日

=============================今日重要政经日程==========================

11月9日（周三）

--中国国务院总理李克强访问俄罗斯，并出席中俄总理第二十一次定期会晤，至9日。

*--国家发改委召开新闻发布会，介绍鼓励签订中长期合同，促进煤炭和相关行业持续发展有关情况。

=============================近期重要政经日程==========================

11月10日（周四）

--2016(第十三届)中国并购年会在上海举办。

--2016全球治理高层政策论坛在北京召开，至11日。

*--商务部举行新闻发布会，解读1-10月和10月当月外贸运行情况。

11月14日（周一）

--2016中国（义乌）丝绸之路经济带城市国际论坛于在浙江义乌举办，至15日。论坛主题为“促进互联互通 共建贸易繁荣”。

11月16日（周三）

--第三届世界互联网大会在浙江乌镇举办，至18日。

--2016高交会中国高新技术论坛在广东深圳举行，至18日。

11月17日（周四）

--财经年会在北京召开，至18日。

11月23日（周三）

--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛论坛11月23日-24日在北京举行。会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。

11月24日（周四）

--2016第五届中国上市公司领袖峰会在四川成都举行，至26日。主题为“聚焦供给侧、创新资本路”。

11月28日（周一）

--镇江国际低碳技术产品交易展示会在江苏镇江市举办，至29日。

12月8日（周四）

--中国钢铁产业链发展高峰论坛即中联钢年会在北京召开，至10日。

12月10日（周六）

--2016（第十五届）中国企业领袖年会将在北京举行，至12日。主题为“主场中国--解码未来商业方案”。

12月13日（周二）

--2016（第十四届）中国企业竞争力年会将在北京举行，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。

12月15日（周四）

*--第十三届中国国际金融论坛将在上海召开，至16日。本次论坛主题为“共享经济时代的开放型金融服务”。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李子木；审校 李文科)

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