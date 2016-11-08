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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 18:26 BJT

东南亚股市：追随其他亚股收高，希拉里获胜前景提振全球投资者人气

周日美国联邦调查局(FBI)表示不会因希拉里电邮一事对其进行刑事指控，希拉里获胜的可能性受此提振
。
    
    “随着大选临近，意味着不确定的时期即将结束，我们将要得知谁将当选美国总统，”马尼拉AB Capital
 Securities分析师Jose Vistan说道。
    
    “或多或少，我们将获得有关经济政策的更多指引和方向。”
    
    印尼股市 连续第三日上涨，收高1.6%，消费品板块和电信服务板块领涨。电信服务提供商PT Tele
komunikasi Indonesia (Persero) Tbk 涨3.1%。
    
    菲律宾股市 回吐部分涨幅，因财政部数据显示9月转为预算赤字。
    
    但菲律宾股市收高1.5%。
    
    马来西亚股市 和新加坡股市 分别收涨0.8%和0.7%，泰国股市 和越南股市 小幅
收高。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   365.65     3.70   +1.02   +9.86   332.82
    新加坡                     2820.24    19.29   +0.69   -2.17  2882.73
    马来西亚                  1663.82    13.23   +0.80   -1.70  1692.51
    泰国                      1509.84     7.57   +0.50  +17.22  1288.02
    印尼                      5470.68    84.47   +1.57  +19.11  4593.01
    菲律宾                     7307.80   110.61   +1.54   +5.12  6952.08
    越南                        676.46     2.32   +0.34  +16.83   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/王琛；审校 高琦/蔡美珍)

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