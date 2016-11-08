东南亚股市：追随其他亚股收高，希拉里获胜前景提振全球投资者人气

周日美国联邦调查局(FBI)表示不会因希拉里电邮一事对其进行刑事指控，希拉里获胜的可能性受此提振 。 “随着大选临近，意味着不确定的时期即将结束，我们将要得知谁将当选美国总统，”马尼拉AB Capital Securities分析师Jose Vistan说道。 “或多或少，我们将获得有关经济政策的更多指引和方向。” 印尼股市 连续第三日上涨，收高1.6%，消费品板块和电信服务板块领涨。电信服务提供商PT Tele komunikasi Indonesia (Persero) Tbk 涨3.1%。 菲律宾股市 回吐部分涨幅，因财政部数据显示9月转为预算赤字。 但菲律宾股市收高1.5%。 马来西亚股市 和新加坡股市 分别收涨0.8%和0.7%，泰国股市 和越南股市 小幅 收高。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 365.65 3.70 +1.02 +9.86 332.82 新加坡 2820.24 19.29 +0.69 -2.17 2882.73 马来西亚 1663.82 13.23 +0.80 -1.70 1692.51 泰国 1509.84 7.57 +0.50 +17.22 1288.02 印尼 5470.68 84.47 +1.57 +19.11 4593.01 菲律宾 7307.80 110.61 +1.54 +5.12 6952.08 越南 676.46 2.32 +0.34 +16.83 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/王琛；审校 高琦/蔡美珍)