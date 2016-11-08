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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 19:25 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及逾两年半高位，因担心产量下降

路透吉隆坡11月8日 - 马来西亚棕榈油期货周二收高，早盘一度触及两年八个月最高位，因产量下降忧虑及豆油走强支撑了棕榈油价格。

马来西亚1月棕榈油期货 收高1.9%，报每吨2,843马币，早盘一度触及2014年3月以来最高位2,863马币。

成交量为53,195口。

基于马来西亚棕榈油协会(MPOA)的数据，10月棕榈油产量较前月下降3.7%，吉隆坡一期货交易商称，“市场确实因为这一数据而走强。”

交易商称，大连商品交易所和芝加哥期货交易所(CBOT)豆油价格上涨亦支撑了棕榈油价格。

CBOT-12月豆油期货 涨1.8%，大商所1月豆油期货 升 2.1%。

10月棕榈油官方数据将于11月10日由马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布。

大商所1月棕榈油合约 劲扬3.3%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)

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