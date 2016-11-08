版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 8日 星期二 22:37 BJT

美国热股：新闻集团公布季度亏损，股价下跌逾5%

路透11月8日 - 新闻集团 公布季度亏损，该公司正面临报纸广告业务收入下降的困境。

新闻集团周一收报12.22美元，周二盘初下跌5.5%，报11.55美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐