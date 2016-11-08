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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 23:09 BJT

美国热股：中国工商总局召开会议规范双十一促销活动，15家电商参会

路透11月8日 - 中国工商总局召开规范网络集中促销活动行政指导座谈会，参加企业包括阿里巴巴 ，京东 ，亚马逊 ，百度 和腾讯 等15家公司。工商总局规定，双十一各家电商企业要遵守促销活动规范，不得先涨价再打折，借机以次充好，以假充真。

亚马逊周二早盘下跌0.36%，报782.12美元。京东周二早盘下跌0.3%，报25.38美元。阿里巴巴周二早盘下挫0.5%，报98.85美元。百度周二早盘下滑0.9%，报170.01美元。(完) 　　

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