美国热股：中国工商总局召开会议规范双十一促销活动，15家电商参会

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月8日 - 中国工商总局召开规范网络集中促销活动行政指导座谈会，参加企业包括阿里巴巴 ，京东 ，亚马逊 ，百度 和腾讯 等15家公司。工商总局规定，双十一各家电商企业要遵守促销活动规范，不得先涨价再打折，借机以次充好，以假充真。
亚马逊周二早盘下跌0.36%，报782.12美元。京东周二早盘下跌0.3%，报25.38美元。阿里巴巴周二早盘下挫0.5%，报98.85美元。百度周二早盘下滑0.9%，报170.01美元。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。