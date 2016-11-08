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市场报道 | 2016年 11月 8日 星期二 22:36 BJT

美国热股：沃尔玛与移动支付公司洽商提供更多在线支付选择，股价小升

路透11月8日 - 沃尔玛 一位高管表示，该公司正在与一些移动支付公司洽商，在其推出的沃尔玛Pay app应用中提供更多支付选择。

沃尔玛周一收报69.16美元，周二盘初上涨0.17%，报69.90美元。(完)

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