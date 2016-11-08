国际油市：亚洲燃料油新加坡码头升水接近10个月高位，因供应短缺

路透新加坡11月8日 - 亚洲380-cst燃料油新加坡码头升水周二涨至近10个月高位，行业消息人士称，因船用燃料油供应持续短缺，而且市场需求旺盛。

380-cst燃料油码头升水较前一交易日收盘每吨涨1.99美元，报每吨较新加坡报价升水6.27美元，为1月21日以来最高。

行业消息人士称，合格船用燃料油供应紧张，之前调和燃料油使用的稀释沥青供给紧张，至少限制了一家主要船用燃料油供应商为接下来一周的燃料油报价。

消息人士还称，市场对合格船货的旺盛需求亦支撑燃料油裂解价差，目前该裂解价差也处于约四年高位。

“对于合规船货的需求很高，因为许多到来的船货都是不和规格的，”一位在新加坡的交易员谈到目前燃料油裂解价差当前的坚挺态势时说。

11月180-cst燃料油炼油较迪拜原油的裂解价差 的贴水幅度周二较前一交易日上升0.07美元，为每桶贴水1.25美元，为2012年第二季以来最低贴水。

新加坡市场报告达成两笔现货交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文