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市场报道 | 2016年 11月 8日 星期二 22:34 BJT

美国热股：HERTZ GLOBAL季度获利远低于预期且下调财测，股价暴跌逾40%

路透11月8日 - 汽车租赁公司HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC 季度获利远低于分析师的平均预期，该公司还下调了全年经调整后的利润预估。

HERTZ GLOBAL HOLDINGS周一收报33.32美元，周二盘初暴跌41.8%，报20.80美元。(完) 　　

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