国际油市：亚洲石脑油裂解价差回落，因供给紧张态势缓解

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月8日 - 亚洲石脑油裂解价差周二下滑，行业消息人士称因本地区供给吃紧的态势逐渐缓解。
消息人士称，石脑油供给的前景正在改善，因亚洲和欧洲的炼厂维护趋于结束，而随着裂解装置重启地区需求预计会保持强劲。
据汤森路透供应链和大宗商品研究的估算，12月到岸亚洲的西方石脑油数量初步预计为50-60万吨，全月数量预计会在11月预估区间的高端约70万吨。
92号汽油裂解价差也下滑，此前位于美国的管线Colonial Pipeline 于周末重启。
尽管Colonial Pipeline的主要汽油管线在上周爆炸事故后于周日早些时候重启，但直到管线完全恢复前，未来几天美国一些州的汽油供给预计仍然会紧张。
现货市场有四笔汽油交易达成，并达成一笔石脑油交易。
PTT以每桶57.90美元向维多出售5万桶11月25-29日船期的95号汽油。
道达尔以每桶55.20美元向贡渥出售5万桶11月23-27日船期的92号汽油。
道达尔以每桶55.10美元向维多出售5万桶11月29-12月3日船期的92号汽油。
贡渥以每桶55美元从道达尔买入5万桶11月23-27日船期的92号汽油。
Sietco以成本加运费价(CFR)每吨418美元向PDCL出售2.5万吨12月下半月的石脑油船货。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
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