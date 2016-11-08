国际油市：亚洲石脑油裂解价差回落，因供给紧张态势缓解

路透新加坡11月8日 - 亚洲石脑油裂解价差周二下滑，行业消息人士称因本地区供给吃紧的态势逐渐缓解。

消息人士称，石脑油供给的前景正在改善，因亚洲和欧洲的炼厂维护趋于结束，而随着裂解装置重启地区需求预计会保持强劲。

据汤森路透供应链和大宗商品研究的估算，12月到岸亚洲的西方石脑油数量初步预计为50-60万吨，全月数量预计会在11月预估区间的高端约70万吨。

92号汽油裂解价差也下滑，此前位于美国的管线Colonial Pipeline 于周末重启。

尽管Colonial Pipeline的主要汽油管线在上周爆炸事故后于周日早些时候重启，但直到管线完全恢复前，未来几天美国一些州的汽油供给预计仍然会紧张。

现货市场有四笔汽油交易达成，并达成一笔石脑油交易。

PTT以每桶57.90美元向维多出售5万桶11月25-29日船期的95号汽油。

道达尔以每桶55.20美元向贡渥出售5万桶11月23-27日船期的92号汽油。

道达尔以每桶55.10美元向维多出售5万桶11月29-12月3日船期的92号汽油。

贡渥以每桶55美元从道达尔买入5万桶11月23-27日船期的92号汽油。

Sietco以成本加运费价(CFR)每吨418美元向PDCL出售2.5万吨12月下半月的石脑油船货。(完)

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