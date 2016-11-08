版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 8日 星期二 21:38 BJT

标题新闻：加拿大9月建筑许可较前月下降7%，8月修正后为增长11%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.
欲浏览英文报导全文,请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐