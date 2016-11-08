版本:
中国
货币新闻 | 2016年 11月 8日 星期二 22:38 BJT

标题新闻：意大利财长帕多安称，欧盟财长会议同意不能将零税率的国家自动定义为避税天堂

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐