版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 00:40 BJT

标题新闻：印度总理莫迪称周二午夜起从金融体系撤走500和1000卢比面额纸币并发新钞，以打击腐败

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐