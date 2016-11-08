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货币新闻 | 2016年 11月 9日 星期三 01:05 BJT

EIA月报：EIA上调今明两年全球石油日需求增长预估

路透华盛顿11月8日 - 美国能源资料协会(EIA)周二将明年全球石油
日需求增长预估上调18万桶，至152万桶。
    
    EIA在其月度预估中将今年全球原油日需求增长预估上调4万桶，至13
3万桶。(完)
    
  
 (编译 利棣儿；审校 李军)

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