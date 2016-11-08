金属期市：期铜跳升至一年高位，对需求的乐观情绪刺激买盘

* 中国贷款增长提振对需求改善的希望

* 期锡受供应不足和LME库存低提振

* 期镍触及去年7月来最高，因预计短期供应不足

路透伦敦11月8日 - 期铜周二触及一年高位，因预计最大消费国中国的需求增强，且对美国民主党总统候选人希拉里将在选举中获胜的乐观情绪，提振市场人气，引发买盘。

路透/益普索“States of the Nation”工具显示，希拉里有约90%可能性击败特朗普赢得总统大选。她被视为能维持现状的候选人，与特朗普当选相比，政策更有可预期性。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收涨2.7%，报每吨5,235.50美元，盘中触及去年10月23日来最高5,248.50美元，因升穿约5,150美元的关键阻力位后，基金买入。

期铜自10月21日已劲升超过10%。

市场主要聚焦在中国，预计中国经济前景和需求增长将改善。

“近期中国贷款状况相当强劲，大家都更乐观，”Oxford Economics分析师Dan Smith说，“10月全球制造业PMI显示新订单和生产加速，希拉里当选美国总统将对市场友好的看法，这几个因素一起推动市场。”

中国9月新增人民币贷款1.22万亿元，创下连续九个月上升的纪录。近数月贷款增长主要受房屋抵押贷款急升推动。

但一些人士对增长持谨慎看法。

“除了有待进一步证明的中国外，潜在金属需求不是特别强劲，” INTL FCStone分析师Edward Meir在报告中说。

“即使中国的需求本身也很可能放缓，如果房市将受到抑制的话，目前很有可能是这样，中国当局正尝试缓和(多个城市)楼价螺旋性上升的势头。”

期铝 收涨0.2%，报1,731美元。期锌 上升0.4%，报2,478美元。期铅 上升1.8%，报2,125美元。期锡 下挫1.4%，报21,545美元。

期锡稍早追平周一触及的22,000美元，此为2014年8月来最高，受助于对供应不足的担忧和LME仓库库存低。