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市场报道 | 2016年 11月 9日 星期三 05:51 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收涨，因技术性买盘和USDA报告前仓位调整

路透芝加哥11月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连升第四日，分析师表示，因技术性买盘和美国农业部(USDA)月度报告公布前仓位调整。

指标1月大豆合约 收高12-3/4美分，报每蒲式耳10.11-1/4美元，此前触及10月28日来最高10.20-3/4美元。交易商表示，农户在大豆触及日内高位时卖出。

在1月大豆合约升穿10.02-1/2美元的100日移动均线带来技术阻力后，技术性买盘加速。

CBOT大豆和豆油 早盘受中国大连豆油 和马来西亚棕榈油期货 上涨支撑。棕榈油期货上升，部份原因是担心棕榈油产量下降。

接受路透访问的分析师预期，周三出炉的USDA月度供需报告将上调2016/17年美国大豆产量预估和结转库存预估。

CBOT豆粕受到支撑，因USDA证实民间出口商销售11.61万吨美国大豆到多米尼加共和国，在2016/17年交付。

CME Group报告，有164口CBOT-11月大豆合约交割。

CBOT-12月豆粕 收高3.8美元，报每短吨315.7美元，12月豆油合约 收高0.52美分，报35.31美分。

今日CBOT大豆预估成交量为159,195口，豆粕为91,454口，豆油为151,677口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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