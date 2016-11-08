芝加哥期市：CBOT大豆收涨，因技术性买盘和USDA报告前仓位调整

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透芝加哥11月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连升第四日，分析师表示，因技术性买盘和美国农业部(USDA)月度报告公布前仓位调整。
指标1月大豆合约 收高12-3/4美分，报每蒲式耳10.11-1/4美元，此前触及10月28日来最高10.20-3/4美元。交易商表示，农户在大豆触及日内高位时卖出。
在1月大豆合约升穿10.02-1/2美元的100日移动均线带来技术阻力后，技术性买盘加速。
CBOT大豆和豆油 早盘受中国大连豆油 和马来西亚棕榈油期货 上涨支撑。棕榈油期货上升，部份原因是担心棕榈油产量下降。
接受路透访问的分析师预期，周三出炉的USDA月度供需报告将上调2016/17年美国大豆产量预估和结转库存预估。
CBOT豆粕受到支撑，因USDA证实民间出口商销售11.61万吨美国大豆到多米尼加共和国，在2016/17年交付。
CME Group报告，有164口CBOT-11月大豆合约交割。
CBOT-12月豆粕 收高3.8美元，报每短吨315.7美元，12月豆油合约 收高0.52美分，报35.31美分。
今日CBOT大豆预估成交量为159,195口，豆粕为91,454口，豆油为151,677口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。