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市场报道 | 2016年 11月 9日 星期三 05:09 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.4%，纳斯达克指数劲扬0.53%

路透11月8日 - 美国股市周二连涨第二日，投资者押注民主党总统候选人希拉里可能在总统选举中获胜。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高72.83点，或0.4%，至18,332.43点；标准普尔500指数 上涨8.01点，或0.38%，至2,139.53点；纳斯达克指数 收升27.32点，或0.53%，至5,193.49点。(完) 　　

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