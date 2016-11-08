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货币新闻 | 2016年 11月 9日 星期三 05:40 BJT

国际油市：API称上周美国原油库存增加440万桶，远超预期的增加130万桶

路透纽约11月8日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存
增加，但汽油和馏分油库存减少。
    
    API公布，在截至11月4日当周，美国原油库存增加440万桶，至4.856
亿桶，分析师预估为增加130万桶。
    
    API公布，上周美国汽油库存减少360万桶，分析师预估为减少100万
桶。上周馏分油库存减少430万桶，分析师预期为减少210万桶。
    
    上周原油日进口量增加38.4万桶，至850万桶。库欣原油库存增加15.
6万桶。
    
    API数据显示，上周炼厂日加工量增加31.9万桶。(完)

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