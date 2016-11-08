国际油市：API称上周美国原油库存增加440万桶，远超预期的增加130万桶

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约11月8日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存 增加，但汽油和馏分油库存减少。 API公布，在截至11月4日当周，美国原油库存增加440万桶，至4.856 亿桶，分析师预估为增加130万桶。 API公布，上周美国汽油库存减少360万桶，分析师预估为减少100万 桶。上周馏分油库存减少430万桶，分析师预期为减少210万桶。 上周原油日进口量增加38.4万桶，至850万桶。库欣原油库存增加15. 6万桶。 API数据显示，上周炼厂日加工量增加31.9万桶。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。