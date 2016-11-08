美国债市：公债收益率急升，因市场预计希拉里将在选举中获胜

* 公债逆转走势，收益率触及数周高位

* 初步民调显示希拉里领先

* 三年期公债标售需求疲弱

路透纽约11月8日 - 美国公债收益率周二全面上涨，从盘中低点反弹，因投资者进一步消化美国民主党总统候选人希拉里将在选举中获胜的预期。

30年期美国公债收益率升至两周高位，指标10年期公债收益率升至一周高点。美国两年期和三年期公债收益率升至10月底来最高。

“市场反应(比投票结果公布)要早，导致初步投票结果预告显示希拉里在今日前都表现良好后，美国公债迅即遭到抛售，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel说。

“市场也认为，支持希拉里的州的投票踊跃，将提振民主党在竞争激烈的参议院选举的支持率，”他补充说。

博彩平台和网上交易平台周二显示，较之共和党候选人特朗普，希拉里当选总统的机率较高。

周一，公债遭到抛售，因周日消息指希拉里不会因使用私人邮件服务器遭到刑事指控。

“昨日市场对希拉里当选总统的可能性上升作出反应，”Sit Fixed Income Advisors副总裁和投资组合经理Bryce Doty说。

美国三年期公债标售成绩乏善可陈，也增加债市的利空基调。

财政部标售的三年期公债得标利率为1.034%，标售前二级市场为1.035%。需求规模略低于647亿美元，投标倍数为2.69，为7月来最低。

包括外国央行在内的间接投标得标率仅为42.6%，低于上个月的52.1%和51.1%的均值。

在下午交易初段，指标10年期公债 下跌11/32，收益率从周一的1.828%升至1.869%，盘中触及一周高位1.876%。

30年期公债 下跌19/32，收益率从周一尾盘的2.602%上升至2.632%，盘中触及6月初来最高2.64%。

两年期公债 收益率从周一的0.822%攀升至0.869%。