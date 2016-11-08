加拿大股市：收升，静待美国总统选举结果

路透多伦多11月8日 - 加拿大指标股指周二上涨，材料股和金融股上涨，抵销主要制药股下跌带来的压力；与此同时，投资者也为美国总统选举结果作准备。

材料股上涨0.6%，金融股升0.2%。

威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 一度暴跌21.9%，此前公司下调全年营收指引，警告称2017年将面临更多的挑战，因部份产量将迎来新的竞争。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高4.39点，或0.03%，报14,656.84点。该指数10大类股中有六大类股上涨。

路透/益普索“States of the Nation”工具显示，希拉里有约90%可能性击败特朗普赢得总统大选。她被视为能维持现状的候选人，与特朗普当选相比，政策更有可预期性。(完)