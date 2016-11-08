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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 06:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月8日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          99.85    +0.50    +0.50   2252750
    京东                25.44    -0.02    -0.08   6729888
    新浪              71.59    +0.11    +0.15    827650
    搜狐              35.81    -0.46    -1.27    173187
    网易             248.96    -2.22    -0.88    876201
    百度             170.92    -0.64    -0.37   1295571
    
    台湾
    台湾积体电路       31.34    -0.01    -0.03    822332
    联电                1.87    -0.01    -0.53    174501
    日月光              5.83    +0.00    +0.00    147582
    硅品精密           7.51    +0.07    +0.94    164890
    和信超媒体         2.56    -0.11    -4.12     11757
    友达                3.91    +0.11    +2.89    181885
    中华电信           34.90    +0.55    +1.60    110389
    台湾国际航电      48.17    +0.29    +0.61    863444
    
    香港
    中国移动           57.18    +0.10    +0.18    205531
    中国联通           11.73    -0.01    -0.09     72989
    中国电信           52.09    +0.16    +0.31     17857
    中芯国际            6.91    -0.14    -1.99     20045
    电讯盈科         5.75    -0.23    -3.85      2301
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张荻； 审校 张涛)

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