《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月8日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 99.85 +0.50 +0.50 2252750 京东 25.44 -0.02 -0.08 6729888 新浪 71.59 +0.11 +0.15 827650 搜狐 35.81 -0.46 -1.27 173187 网易 248.96 -2.22 -0.88 876201 百度 170.92 -0.64 -0.37 1295571 台湾 台湾积体电路 31.34 -0.01 -0.03 822332 联电 1.87 -0.01 -0.53 174501 日月光 5.83 +0.00 +0.00 147582 硅品精密 7.51 +0.07 +0.94 164890 和信超媒体 2.56 -0.11 -4.12 11757 友达 3.91 +0.11 +2.89 181885 中华电信 34.90 +0.55 +1.60 110389 台湾国际航电 48.17 +0.29 +0.61 863444 香港 中国移动 57.18 +0.10 +0.18 205531 中国联通 11.73 -0.01 -0.09 72989 中国电信 52.09 +0.16 +0.31 17857 中芯国际 6.91 -0.14 -1.99 20045 电讯盈科 5.75 -0.23 -3.85 2301 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张荻； 审校 张涛)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。