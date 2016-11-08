《美国重要政经日程》--11月9日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1200 - 农业部公布一周全球稻米价格
1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周抵押贷款利率
1500 - 商务部公布9月趸售(批发)库存
1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产量数据
1700 - 农业部公布月度作物产量、全球农业供需预估
1800 - 财政部标售10年期公债
-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运输数据
(完)
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(编译 郑茵 审校 张涛)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。