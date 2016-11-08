金砖国家：11月8日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月8日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.86%，报902.45点。
中国股市：沪综指收升至10个月新高，外部环境有所改善大盘挑战阶段性高点
中国汇市：人民币小跌创逾六年收盘新低，市场静候美大选结果揭晓
香港股市：收高，市场审慎乐观预期希拉里赢得美国总统选举
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.17%，报64,157.679点。
巴西汇市：雷亚尔连续第四日攀升，兑美元 收报3.1669/74，上日收报3.2030/45。
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南非股市：上涨，市场对美国民主党总统候选人希拉里赢得大选持谨慎乐观看法。指标Top-40指数 收盘上涨0.81%，报44,199.79点；大盘综合指数 收盘上涨0.79%，报50,700.7点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因投资人对希拉里将入主白宫谨慎乐观
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印度股市：连续第二天上涨，因投资人对希拉里赢得大选持谨慎乐观看法。BSE指数 收盘上涨0.48%，报27,591.14点；NSE指数 收盘上涨0.55%，报8,543.55点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.615/66.625，上日收报66.735/66.745。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.9%，报972.66点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.09%，报505.02点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.2%，报63.763；卢布兑欧元 升值0.04%，报70.273。(完) (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。