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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 06:52 BJT

金砖国家：11月8日股汇市收盘纵览

路透11月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月8日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.86%，报902.45点。

中国股市：沪综指收升至10个月新高，外部环境有所改善大盘挑战阶段性高点

中国汇市：人民币小跌创逾六年收盘新低，市场静候美大选结果揭晓

香港股市：收高，市场审慎乐观预期希拉里赢得美国总统选举

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.17%，报64,157.679点。

巴西汇市：雷亚尔连续第四日攀升，兑美元 收报3.1669/74，上日收报3.2030/45。

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南非股市：上涨，市场对美国民主党总统候选人希拉里赢得大选持谨慎乐观看法。指标Top-40指数 收盘上涨0.81%，报44,199.79点；大盘综合指数 收盘上涨0.79%，报50,700.7点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，因投资人对希拉里将入主白宫谨慎乐观

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印度股市：连续第二天上涨，因投资人对希拉里赢得大选持谨慎乐观看法。BSE指数 收盘上涨0.48%，报27,591.14点；NSE指数 收盘上涨0.55%，报8,543.55点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.615/66.625，上日收报66.735/66.745。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.9%，报972.66点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.09%，报505.02点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.2%，报63.763；卢布兑欧元 升值0.04%，报70.273。(完) (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)

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