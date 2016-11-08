墨西哥汇率：披索兑美元上涨至两个月最高，因看好希拉里将入主白宫

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月8日 - 墨西哥披索周二上涨至两个月最强水平，因市场押注民主党候选人希拉里可能击败共和党特朗普成为美国新总统。
披索兑美元 升值将近1.4%至18.32披索，为9月8日以来最强水准，而网站Votecastr数据显示希拉里在关键摇摆州占据优势，更加令墨西哥披索受到支撑。
在选举之前，墨西哥披索走势极为震荡。
衡量披索波动性的指数飙升至金融危机以来最高水准；同时，披索期货合约交易量在过去50天内则是暴增至纪录高位。
“这真的是历史关键时刻。就我记忆所及，从没见过一个美国经济前景极端因素对墨西哥经济有如此巨大的负面影响，”野村驻纽约分析师Benito Berber说。
他说“你得回溯到美国占据墨西哥半数领土的时代”，才能找到美国政治对墨国有重大影响的例子。
路透调查显示，若是特朗普意外当选美国总统，那么披索兑美元可能下跌超过12%至21披索的纪录低点。Berber认为，特朗普胜选的话，披索兑美元可能跌至23-26。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。