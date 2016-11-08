墨西哥汇率：披索兑美元上涨至两个月最高，因看好希拉里将入主白宫

路透11月8日 - 墨西哥披索周二上涨至两个月最强水平，因市场押注民主党候选人希拉里可能击败共和党特朗普成为美国新总统。

披索兑美元 升值将近1.4%至18.32披索，为9月8日以来最强水准，而网站Votecastr数据显示希拉里在关键摇摆州占据优势，更加令墨西哥披索受到支撑。

在选举之前，墨西哥披索走势极为震荡。

衡量披索波动性的指数飙升至金融危机以来最高水准；同时，披索期货合约交易量在过去50天内则是暴增至纪录高位。

“这真的是历史关键时刻。就我记忆所及，从没见过一个美国经济前景极端因素对墨西哥经济有如此巨大的负面影响，”野村驻纽约分析师Benito Berber说。

他说“你得回溯到美国占据墨西哥半数领土的时代”，才能找到美国政治对墨国有重大影响的例子。

路透调查显示，若是特朗普意外当选美国总统，那么披索兑美元可能下跌超过12%至21披索的纪录低点。Berber认为，特朗普胜选的话，披索兑美元可能跌至23-26。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)